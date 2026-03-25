Due Gran Premi (e una Sprint) corsi, la Formula 1 torna in Giappone prima della pausa forzata di un mese. L'occasione della leadership per Antonelli e una Ferrari all'attacco sono alcuni dei motivi per non perdere nulla Suzuka fino all'ultima bandiera a scacchi. Il GP Giappone e tutto il Mondiale live su Sky e in streaming su NOW



A cura di Niccolò Severini

SUZUKA, LA PRESENTAZIONE DEL CIRCUITO