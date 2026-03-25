F1: Antonelli, la Ferrari e dieci temi che rendono imperdibile il GP Giappone a Suzuka
Due Gran Premi (e una Sprint) corsi, la Formula 1 torna in Giappone prima della pausa forzata di un mese. L'occasione della leadership per Antonelli e una Ferrari all'attacco sono alcuni dei motivi per non perdere nulla Suzuka fino all'ultima bandiera a scacchi. Il GP Giappone e tutto il Mondiale live su Sky e in streaming su NOW
A cura di Niccolò Severini
SUZUKA, LA PRESENTAZIONE DEL CIRCUITO
- Dopo la magnifica prima vittoria a Shanghai, Antonelli con una vittoria andrebbe al primo posto del mondiale. Una prova di maturità che lo candiderebbe definitivamente al titolo
- La Rossa in gara ha sempre fatto bene, in qualifica è ancora distante da una super Mercedes. Ma la partenza a fionda è un fattore. Suzuka non è il circuito più semplice per superare e in caso di un buono start potrebbero aprirsi scenari interessanti per Leclerc e Hamilton
- La pista giapponese ha sempre esaltato la guida al limite e le staccate all’ultimo. Con la gestione energetica lo stile di guida potrebbe dover cambiare. Sarà cruciale interpretarlo al meglio.
- Un weekend di pausa dalle corse, non per Verstappen che ha corso al Nurburgring e ora deve risalire la classifica mondiale di F1. La Red Bull è in difficoltà, ma una pista che sfida le abilità del pilota può essere il posto giusto per tornare formato campione del mondo. Lo scorso anno una super pole da campione del mondo. Max sa come si fa
- I campioni del mondo in Cina non sono neanche partiti, Piastri addirittura non ha fatto neanche un giro in gara in questo 2026. Tre anni fa, qui, Oscar ha ottenuto il suo primo podio in F1 e ha un buon feeling con questa pista. La pausa potrebbe aver fatto bene per comprendere meglio i software della nuova PU Mercedes
- Bearman è forse la sorpresa più grande di questo inizio di stagione. Dopo i piloti Mercedes e Ferrari in classifica c’è lui al quinto posto. La velocità l’aveva già mostrata lo scorso anno, in questo deve trovare maturità per lanciare definitivamente il segnale a Maranello: “Sono pronto per la Ferrari”
- Racing Bulls finora meglio della casa madre. Lawson e Lindblad hanno massimizzato le occasioni e Arvid al debutto in F1 ha mostrato subito la sua stoffa. Il Giappone può essere l’occasione per continuare la striscia positiva
- Proprio in terra casalinga Aston Martin ha bisogno di risposte confortanti dalla sua power unit. Una macchina difficile da guidare in tutto, Alonso in Cina ha dovuto ritirarsi per le vibrazioni insostenibili della vettura. In più Fernando è diventato papà all’alba di questo weekend. Famosa la frase dopo un duello con Schumacher proprio qui a Suzuka: “Sapevo avrebbe mollato alla staccata, ha moglie e figli a casa ad aspettarlo”. Ora uno lo ha anche lui, cambierà il suo stile di guida
- Suzuka è un appuntamento imperdibile anche fuori dalla pista. Forse il paddock più stravagante e curioso con i tifosi sempre abili a inventarsi nuovi gadget per sorprendere. Anche in questo 2026 sapranno divertire
- Ma davvero volete stare senza Formula 1 per un mese e mezzo? La sveglia è ancora presto domenica - gara alle 7 - ma poi non si correrà fino al 3 maggio a Miami. Imperdonabile perdersela, la nostalgia si farà sentire e sicuramente un mese è meglio di un mese e mezzo