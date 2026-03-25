Formula 1, l'albo d'oro a Suzuka dal 2000 ad oggi

La Formula 1 torna questo weekend a Suzuka, un tracciato in cui nelle ultime 13 stagioni hanno trionfato solamente Red Bull e Mercedes. Ferrari spera di interrompere un digiuno che dura addirittura dal 2004. Ripercorriamo la storia del GP di Suzuka, guardando ai piloti che hanno trionfato in Giappone dal 2000 ad oggi. Il weekend giapponese sarà trasmesso in diretta su Sky e in streaming su NOW

SUZUKA, LA PRESENTAZIONE DEL CIRCUITO