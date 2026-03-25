Formula 1, l'albo d'oro a Suzuka dal 2000 ad oggi: dominio Mercedes e Red Bull dal 2012
La Formula 1 torna questo weekend a Suzuka, un tracciato in cui nelle ultime 13 stagioni hanno trionfato solamente Red Bull e Mercedes. Ferrari spera di interrompere un digiuno che dura addirittura dal 2004. Ripercorriamo la storia del GP di Suzuka, guardando ai piloti che hanno trionfato in Giappone dal 2000 ad oggi. Il weekend giapponese sarà trasmesso in diretta su Sky e in streaming su NOW
- La terza prova del Mondiale F1 si svolgerà sul circuito di Suzuka, in calendario dal 1987 (non si corse nel 2007, 2008, 2020 e 2021)
- Il pilota che ha conquistato il maggior numero di successi è Michael Schumacher, a quota 6: in caso di vittoria, Max Verstappen salirebbe a 5, staccando Hamilton e Vettel, entrambi a quota 4
- Di seguito, l'albo d'oro dei Gran Premi corsi a Suzuka dal 2000 ad oggi
- Michael Schumacher, Ferrari
- Michael Schumacher, Ferrari
- Michael Schumacher, Ferrari
- Rubens Barrichello, Ferrari
- Michael Schumacher, Ferrari
- Kimi Raikkonen, McLaren
- Fernando Alonso, Renault
- Sebastian Vettel, Red Bull
- Questa edizione sancì il ritorno a Suzuka dopo due anni in cui il GP Giappone si corse sul circuito di Fuji
- Sebastian Vettel, Red Bull
- Jenson Button, McLaren
- Sebastian Vettel, Red Bull
- Sebastian Vettel, Red Bull
- Lewis Hamilton, Mercedes
- Lewis Hamilton, Mercedes
- Nico Rosberg, Mercedes
- Lewis Hamilton, Mercedes
- Lewis Hamilton, Mercedes
- Valtteri Bottas, Mercedes
- Max Verstappen, Red Bull
- La Formula 1 tornò in Giappone dopo due anni di stop a causa della pandemia di Covid-19
- Max Verstappen, Red Bull
- Max Verstappen, Red Bull
- Max Verstappen, Red Bull