F1, Verstappen e il GP Giappone: i suoi risultati nelle ultime stagioni
La Formula 1 fa tappa in Giappone per il terzo appuntamento del Mondiale 2026. Una pista speciale per Max Verstappen: dal 2022 fino alla passata stagione, infatti, il pilota della Red Bull ha totalmente dominato ogni fine settimana svolto a Suzuka. Che possa essere la gara del riscatto dopo un inizio di stagione molto complicato? Tutto il fine settimana in Giappone live su Sky e in streaming su NOW
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