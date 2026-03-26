Formula 1, GP Giappone 2026: il meteo del circuito di Suzuka
Il Mondiale pronto ad affrontare una delle piste più storiche del suo calendario. Ma quale meteo e quali temperature troveranno piloti e team durante le sessioni? Ecco tutte le previsioni nei dettagli. Il GP di Suzuka live su Sky e in streaming su NOW
- Molto nuvoloso o coperto; possibilità di pioggia bassa: 5-10%
- Nuvoloso con brevi schiarite; possibilità di pioggia moderta: 15-20%
- Coperto con piogge deboli; possibilità di precipitazioni: 55-60%