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Formula 1, GP Giappone 2026: il meteo del circuito di Suzuka

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Il Mondiale pronto ad affrontare una delle piste più storiche del suo calendario. Ma quale meteo e quali temperature troveranno piloti e team durante le sessioni? Ecco tutte le previsioni nei dettagli. Il GP di Suzuka live su Sky e in streaming su NOW

GUIDA TV: IL GP DEL GIAPPONE IN DIRETTA SU SKY

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