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F1, oggi libere del GP Giappone: risultati e tempi della prima giornata a Suzuka

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©IPA/Fotogramma

E' di Oscar Piastri il miglior tempo nelle FP2 in Giappone. Il pilota McLaren chiude in 1:30.133 davanti alle due Mercedes di Antonelli e Russell. Quarto Norris, che ha avuto problemi sulla sua vettura e ha iniziato in ritardo la sessione. Quinto Leclerc, sesto Hamilton. Qui tutti i risultati delle prove libere del venerdì. Il weekend di Suzuka è in diretta su Sky e in streaming su NOW

F1, GP GIAPPONE: HIGHLIGHTS DELLE LIBERE

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