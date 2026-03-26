F1, oggi libere del GP Giappone: risultati e tempi della prima giornata a Suzuka
E' di Oscar Piastri il miglior tempo nelle FP2 in Giappone. Il pilota McLaren chiude in 1:30.133 davanti alle due Mercedes di Antonelli e Russell. Quarto Norris, che ha avuto problemi sulla sua vettura e ha iniziato in ritardo la sessione. Quinto Leclerc, sesto Hamilton. Qui tutti i risultati delle prove libere del venerdì. Il weekend di Suzuka è in diretta su Sky e in streaming su NOW
- 1:30.133
- 1:30.225
- 1:30.338
- 1:30.649
- 1:30.846
- 1:30.980
- 1:31.441
- 1:31.496
- 1:31.498
- 1:31.509
- 1:31.532
- 1:31.590
- 1:31.608
- 1:31.734
- 1:31.759
- 1:31.933
- 1:32.438
- 1:32.615
- 1:33.596
- 1:33.689
- 1:33.951
- Nessun tempo registrato
- La Mercedes chiude al comando con Russell la prima sessione di prove libere a Suzuka, secondo il compagno di squadra Antonelli. Terza la McLaren di Norris, poi Piastri, Leclerc e Hamilton. Settimo Verstappen