E' di Oscar Piastri il miglior tempo nelle FP2 in Giappone. Il pilota McLaren chiude in 1:30.133 davanti alle due Mercedes di Antonelli e Russell. Quarto Norris, che ha avuto problemi sulla sua vettura e ha iniziato in ritardo la sessione. Quinto Leclerc, sesto Hamilton. Qui tutti i risultati delle prove libere del venerdì. Il weekend di Suzuka è in diretta su Sky e in streaming su NOW

F1, GP GIAPPONE: HIGHLIGHTS DELLE LIBERE