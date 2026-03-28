F1, qualifiche GP Giappone: colpo di scena Verstappen, i piloti eliminati a Suzuka
Clamoroso a Suzuka: Lindblad elimina Verstappen in Q2. Out anche Ocon, Hulkenberg, Lawson, Colapinto e Sainz. Fuori in Q1 Albon, Bearman, le Cadillac di Perez e Bottas e le Aston Martin di Alonso e Stroll. Qui tutti i risultati: quelli che non hanno superato il taglio e da dove partiranno in griglia. Il weekend di Suzuka è in diretta su Sky e in streaming su NOW
- VERSTAPPEN (RED BULL), 11° IN 1:30.262
- OCON (HAAS), 12° IN 1:30.309
- HULKENBERG (AUDI), 13° IN 1:30.387
- LAWSON (RACING BULLS), 14° IN 1:30.495
- COLAPINTO (ALPINE), 15° IN 1:30.627
- SAINZ (WILLIAMS), 16° IN 1:31.033
- ALBON (WILLIAMS), 17° IN 1:31.088
- BEARMAN (HAAS), 18° IN 1:31.090
- PEREZ (CADILLAC), 19° IN 1:32.206
- BOTTAS (CADILLAC), 20° IN 1:32.330
- ALONSO (ASTON MARTIN), 21° IN 1:32.646
- STROLL (ASTON MARTIN), 22° IN 1:32.920