Clamoroso a Suzuka: Lindblad elimina Verstappen in Q2. Out anche Ocon, Hulkenberg, Lawson, Colapinto e Sainz. Fuori in Q1 Albon, Bearman, le Cadillac di Perez e Bottas e le Aston Martin di Alonso e Stroll. Qui tutti i risultati: quelli che non hanno superato il taglio e da dove partiranno in griglia. Il weekend di Suzuka è in diretta su Sky e in streaming su NOW

F1, GP GIAPPONE: HIGHLIGHTS QUALIFICHE