Formula 1, la griglia di partenza del GP Giappone
Seconda pole consecutiva per Kimi Antonelli, che partirà davanti a tutti a Suzuka. In prima fila l'altra Mercedes di George Russell, poi Piastri e Leclerc. Quinto Norris, sesto Hamilton. Verstappen scatta dall'11° posto, peggior piazzamento in carriera con la Red Bull. Ecco la griglia di partenza. Il GP domenica alle 7 in diretta su Sky e in streaming su NOW
- Dopo Shanghai, Kimi Antonelli cala il bis a Suzuka, prendendosi la pole del GP del Giappone, terzo appuntamento del Mondiale di Formula 1.
- Prima fila tutta Mercedes con Russell che precede Piastri e Leclerc. Quinto Norris, sesta la seconda Ferrari di Hamilton.
- Clamoroso Verstappen: eliminato nel Q2, partirà 11°. E' la sua peggior qualifica in Red Bull
- La gara alle 7 live su Sky e in streaming su NOW
- Di seguito la griglia di partenza