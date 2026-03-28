F1, oggi terze libere del GP Giappone: risultati e tempi a Suzuka
Kimi Antonelli lancia un chiaro segnale in vista della qualifica del GP del Giappone. Il pilota italiano chiude al comando la terza e ultima sessione di prove libere con distacchi importanti dagli avversari, primo tra tutti il compagno di squadra Russell (secondo). Terza la Ferrari di Leclerc. Qui tutti i risultati delle terze prove libere del sabato. Il weekend di Suzuka è in diretta su Sky e in streaming su NOW
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