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F1, Kimi Antonelli vince il GP Giappone: la festa a Suzuka. FOTO

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Dalla bandiera a scacchi alla festa con tutto il team: riviviamo qui tutta la festa per il secondo successo in carriera del giovane pilota italiano, ora leader del Mondiale di Formula 1. Gli abbracci con i meccanici, il podio e la gioia sfenata prima dello scatto di rito con l'intera squadra (assente il compagno di squadra Russell, quarto al traguardo). Il Mondiale torna dal 1 al 3 maggio a Miami

VIDEO: L'INNO SUL PODIO - FESTA COL TEAMNUOVO LEADER DEL MONDIALE

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