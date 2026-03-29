F1, Kimi Antonelli vince il GP Giappone: la festa a Suzuka. FOTO
Dalla bandiera a scacchi alla festa con tutto il team: riviviamo qui tutta la festa per il secondo successo in carriera del giovane pilota italiano, ora leader del Mondiale di Formula 1. Gli abbracci con i meccanici, il podio e la gioia sfenata prima dello scatto di rito con l'intera squadra (assente il compagno di squadra Russell, quarto al traguardo). Il Mondiale torna dal 1 al 3 maggio a Miami
VIDEO: L'INNO SUL PODIO - FESTA COL TEAM - NUOVO LEADER DEL MONDIALE
- Kimi Antonelli ha vinto il GP del Giappone, conquistando il secondo successo consecutivo nel Mondiale dopo la Cina. Il pilota italiano della Mercedes diventa il nuovo leader della classifica. Dalla bandiera a scacchi al box Mercedes, qui la grande festa per Kimi a Suzuka