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Ferrari, l'ad Vigna: "L'obiettivo non cambia: correre per vincere"

FERRARI

L'amministratore delegato di Ferrari durante l'assemblea degli azionisti: "Stiamo ampliando la nostra arena competitiva al mare, confermando al contempo il nostro pieno impegno nel Campionato del Mondo Endurance e in Formula 1". Il Mondiale riparte nel weekend del 3 maggio: live su Sky e in streaming su NOW

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"Nel mondo delle corse, il nostro obiettivo rimane semplice: corriamo per vincere". Lo ha detto Benedetto Vigna, amministratore delegato di Ferrari durante l'assemblea degli azionisti. "Stiamo ampliando la nostra arena competitiva al mare, confermando al contempo il nostro pieno impegno nel Campionato del Mondo Endurance e in Formula 1" ha aggiunto. Per Ferrari "il 2025 ha segnato l'inizio di un nuovo ciclo strategico. Durante il Capital Markets Day del 9 ottobre a Maranello abbiamo presentato le nostre ambizioni al 2030. Nel 'Racing', il nostro obiettivo resta semplice: correre per vincere. Nelle 'Sports Cars' continueremo a proteggere l'esclusività attraverso una diversificazione orizzontale del prodotto, con una media di quattro nuovi modelli all'anno tra il 2026 e il 2030, tra motorizzazioni termiche, ibride ed elettriche. Nel 'Lifestyle' continueremo ad arricchire l'esperienza del cliente e ad ampliare il nostro raggio d'azione oltre tifosi e Ferraristi", ha spiegato Vigna

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