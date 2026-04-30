A disposizione delle squadre le tre mescole più morbide della gamma Pirelli: C3, C4 e C5. L’asfalto, rifatto nel 2023, ha un basso grado di rugosità e acquista aderenza nel corso del fine settimana grazie all’evoluzione della pista. Il GP in Florida sarà in diretta su Sky e in streaming su NOW



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