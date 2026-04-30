F1, gomme Pirelli per il GP Miami negli Usa: mescole più morbide e possibile singola sosta
A disposizione delle squadre le tre mescole più morbide della gamma Pirelli: C3, C4 e C5. L’asfalto, rifatto nel 2023, ha un basso grado di rugosità e acquista aderenza nel corso del fine settimana grazie all’evoluzione della pista. Il GP in Florida sarà in diretta su Sky e in streaming su NOW
- Dopo oltre un mese di sosta, la F1 riparte dalla Florida: la prima gara a stelle e strisce della stagione si corre nel fine settimana a Miami. Il campionato ha osservato una lunga pausa dovuta alla cancellazione dei Gran Premi del Bahrain e dell’Arabia Saudita.
- Di seguito tutte le indicazioni Pirelli
- Per affrontare le 19 curve e i tre rettifili del Miami International Autodrome, come è stato ribattezzato al suo Gran Premio inaugurale nel 2022, i team potranno utilizzare le tre mescole più morbide della gamma Pirelli: C3, C4 e C5.
- Il Gran Premio di Miami si disputa su una pista costruita per l’occasione attorno all’Hard Rock Stadium dei Miami Dolphins. Il tracciato, che attraversa alcune strade cittadine e le aree di parcheggio dello stadio, è lungo 5,412 chilometri e viene percorso 57 volte in gara.
- L’asfalto, rifatto nel 2023, ha un basso grado di rugosità e acquista aderenza nel corso del fine settimana grazie all’evoluzione della pista.
- Una caratteristica interessante emersa lo scorso anno è stata la sua rapidità di asciugatura. Se n’è avuta dimostrazione durante la Sprint, la gara breve che sarà riproposta anche quest’anno, quando i piloti sono passati dalle gomme intermedie alle slick nel corso dei 19 giri, nonostante i copiosi rovesci che avevano preceduto lo spegnimento del semaforo.
- Il meteo variabile potrebbe anche quest’anno riservare sorprese
- Non dovrebbero essercene invece per quanto riguarda le strategie di gara. Il degrado degli pneumatici a Miami è sempre stato contenuto, grazie alle caratteristiche del circuito, consentendo ai piloti di allungare gli stint e fermarsi una sola volta in gara. Tra i fattori da considerare domenica c’è anche la possibilità di neutralizzazioni, frequenti su qualsiasi pista cittadina, dove la precisione di guida è fondamentale per evitare contatti con le barriere di protezione.