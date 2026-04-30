A Miami la Formula 1 si tuffa nell'atmosfera della Florida e i piloti ne approfittano per presentare caschi speciali: colorati, vivaci e anche un po'... eccentrici. Ad aprire le danze in questa edizione del GP è Max Verstappen, che mantiene il design di sempre ma cambia completamente palette: sfumature tra viola e rosa per una versione inedita del casco del quattro volte campione del mondo. Tutto il weekend sarà in diretta Sky e in streaming su NOW

LE LIVREE SPECIALI PER IL GP MIAMI