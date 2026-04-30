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F1, Verstappen svela un casco dai colori inediti per il GP di Miami: le FOTO

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A Miami la Formula 1 si tuffa nell'atmosfera della Florida e i piloti ne approfittano per presentare caschi speciali: colorati, vivaci e anche un po'... eccentrici. Ad aprire le danze in questa edizione del GP è Max Verstappen, che mantiene il design di sempre ma cambia completamente palette: sfumature tra viola e rosa per una versione inedita del casco del quattro volte campione del mondo. Tutto il weekend sarà in diretta Sky e in streaming su NOW

LE LIVREE SPECIALI PER IL GP MIAMI

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