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F2, Feature Race da pazzi a Miami: vince Minì, ma potrebbe non essere finita

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La Feature Race della Formula 2 a Miami si è chiusa con il successo di Minì, seguito da Beganovic e Camara (ordine di arrivo da confermare dopo le decisioni della Direzione Gara). A rubare l'attenzione, però, è stata la pioggia, che ha dato vita ad una gara pazza, con quattro interruzioni per la Safety Car e tanti piloti costretti al ritiro. Ecco cos'è successo nella Feature Race di Miami in F2. A cura di Lucio Rizzica

A cura di Lucio Rizzica

F1, LA GARA DI MIAMI LIVE

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