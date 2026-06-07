F1, GP Monaco: le possibili strategie dei team a Monte-Carlo secondo Pirelli
A poche ore dal via della sesta gara del Mondiale, andiamo a scoprire le possibili strategie indicate da Pirelli: qui tutti i dettagli. Il GP di Monaco è live alle 15 su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su NOW
- Alle 15 il via del GP Monaco. Una sola sosta nel Principato (venuto meno l'obbligo del doppio pit-stop della scorsa stagione) e secondo le simulazioni Pirelli la strategia più veloce dovrebbe essere la seguente:
- partenza con pneumatici Soft
- passaggio alle Hard tra il 29° e il 35° giro
- La combinazione Medium-Hard appare meno competitiva della prima su questo tracciito. Queste le indicazioni delineate da Pirelli:
- Partenza con la Medium
- Passaggio alle Hard tra il 33° e il 39° giro.
- Ferma retando l'unica sosta, Prelli contempla anche una terza strada:
- Partenza con la Soft
- Passaggio alla Medium tra il 31° e il 37° giro