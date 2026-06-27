F1, qualifiche GP Austria: i piloti eliminati e dove partiranno in gara
Finale di Q2 da cuore in gola per la Red Bull e Verstappen: decide di non fare l'ultimo tentativo e si salva per 40 millesimi. Out Gasly, Bortoleto, Bearman, Hulkenberg, Ocon e Colapinto. Per 21 millesimi, invece, Carlos Sainz è il primo degli eliminati in Q1. Fuori anche l'altra Williams di Albon, oltre alle due Cadillac e alle due Aston Martin. Tutto il fine settimana in Austria è live su Sky e in streaming su NOW
- GASLY (Alpine) - 11° - 1:07.223
- BORTOLETO (Audi) - 12° - 1:07.293
- BEARMAN (Haas) - 13° - 1:07.523
- HULKENBERG (Audi) - 14° - 1:07.611
- OCON (Haas) - 15° - 1:07.817
- COLAPINTO (Alpine) - 16° - 1:08.171
- SAINZ (Williams) - 17° - 1:08.252
- ALBON (Williams) - 18° - 1:08.509
- PEREZ (Cadillac) - 19° - 1:08.945
- BOTTAS (Cadillac) - 20° - 1:09.030
- ALONSO (Aston Martin) - 21° - 1:09.942
- STROLL (Aston Martin) - 22° - 1:10.363