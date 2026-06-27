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F1, qualifiche GP Austria: i piloti eliminati e dove partiranno in gara

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©Ansa

Finale di Q2 da cuore in gola per la Red Bull e Verstappen: decide di non fare l'ultimo tentativo e si salva per 40 millesimi. Out Gasly, Bortoleto, Bearman, Hulkenberg, Ocon e Colapinto. Per 21 millesimi, invece, Carlos Sainz è il primo degli eliminati in Q1. Fuori anche l'altra Williams di Albon, oltre alle due Cadillac e alle due Aston Martin. Tutto il fine settimana in Austria è live su Sky e in streaming su NOW

F1, GP AUSTRIA: LA DIRETTA DELLE QUALIFICHE

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