Una settimana di sosta e si riparte dall’Austria. Non è ancora passata l’euforia per la prima vittoria in Ferrari di Lewis Hamilton che ora sogna, Leclerc e Antonelli che cercano riscatto. Dieci motivi per non perdersi nulla del weekend a Spielberg. Tutto il fine settimana in Austria è live su Sky e in streaming su NOW



A cura di Niccolò Severini



F1, GP AUSTRIA: LA DIRETTA DELLE TERZE LIBERE