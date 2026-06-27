Che carambola al via della Sprint Race in Austria: Camara colpisce Inthraphuvasak in curva 3, che a sua volta fa girare Goethe. Il brasiliano prosegue la corsa, ma gli altri due piloti sono costretti al ritiro, così come Fittipaldi Jr che tampona Camara. Coinvolti anche Tsolov, Stenshorne e Durksen. Tutta la stagione è live su Sky e in streaming su NOW

F2, IL VIDEO DELL'INCIDENTE AL VIA - F1, GP AUSTRIA: QUALIFICHE LIVE