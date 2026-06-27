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Formula 1, la griglia di partenza del GP Austria

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George Russell conquista la seconda pole consecutiva strappando il miglior tempo nelle qualifiche del GP Austria. Poi le Ferrari di Leclerc e Hamilton, seconda fila per il leader del Mondiale, Kimi Antonelli. Quinto Verstappen, seguito dalle McLaren di Norris e Piastri. Ultime le due Aston Martin di Alonso e Stroll. Ecco la griglia di partenza. Il GP domenica alle 15 live su Sky e in streaming su NOW

F1, GP BARCELLONA: HIGHLIGHTS

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