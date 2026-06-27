George Russell conquista la seconda pole consecutiva strappando il miglior tempo nelle qualifiche del GP Austria. Poi le Ferrari di Leclerc e Hamilton, seconda fila per il leader del Mondiale, Kimi Antonelli. Quinto Verstappen, seguito dalle McLaren di Norris e Piastri. Ultime le due Aston Martin di Alonso e Stroll. Ecco la griglia di partenza. Il GP domenica alle 15 live su Sky e in streaming su NOW

F1, GP BARCELLONA: HIGHLIGHTS