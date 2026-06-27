Formula 1, la griglia di partenza del GP Austria
George Russell conquista la seconda pole consecutiva strappando il miglior tempo nelle qualifiche del GP Austria. Poi le Ferrari di Leclerc e Hamilton, seconda fila per il leader del Mondiale, Kimi Antonelli. Quinto Verstappen, seguito dalle McLaren di Norris e Piastri. Ultime le due Aston Martin di Alonso e Stroll. Ecco la griglia di partenza. Il GP domenica alle 15 live su Sky e in streaming su NOW
- George Russell in pole allo Spielberg nel GP Austria: il britannico precede le Ferrari di Leclerc e Hamilton.
- A muro Verstappen nel tentativo finale: Russell ha rallentato sotto bandiera gialla, come confermato dai Commissari. Quarto Kimi Antonelli, che ha alzato il piede.
- Ultime le due Aston Martin di Alonso e Stroll
- La gara domenica alle 15 su Sky e in streaming su NOW
- Di seguito la griglia di partenza