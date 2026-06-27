F1, oggi libere GP Austria: Russell primo e tutti i risultati e i tempi della 3^ sessione
Il pilota britannico chiude al comando con la Mercedes la terza sessione di prove libere in Austria in 1:07.096. Secondo Antonelli e terzo Hamilton. Alle 16 la pole. Tutto il fine settimana è live su Sky e in streaming su NOW
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