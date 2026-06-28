Formula 1 2026, classifica piloti e costruttori dopo il GP Austria allo Spielberg
Secondo successo stagionale dopo Melbourne per George Russell, che conquista il GP Austria e torna a inseguire Kimi Antonelli a 40 punti di distanza. Hamilton scala in terza posizione. Ecco tutte le classifiche aggiornate. Il Mondiale torna dal 3 al 5 luglio a Silverstone: tutto live su Sky e NOW
- Mercedes 302 punti
- Ferrari 204
- McLaren 159
- Red Bull 115
- Alpine 57
- RB 44
- Haas 21
- Williams 11
- Audi 2
- Aston Martin 1
- Cadillac 0