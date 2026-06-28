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Formula 1 2026, classifica piloti e costruttori dopo il GP Austria allo Spielberg

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Secondo successo stagionale dopo Melbourne per George Russell, che conquista il GP Austria e torna a inseguire Kimi Antonelli a 40 punti di distanza. Hamilton scala in terza posizione. Ecco tutte le classifiche aggiornate. Il Mondiale torna dal 3 al 5 luglio a Silverstone: tutto live su Sky e NOW

F1, GP AUSTRIA: HIGHLIGHTS

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