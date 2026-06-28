Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Fai di Sky Sport il tuo sito preferito su Google
Arrow-link
Arrow-link

F1, Antonelli: "Sorrido ma non sono contento". Poi il saluto a Sinner e la gag su Sky

A SKY SPORT

Il pilota Mercedes e leader del Mondiale a Sky dopo il terzo posto in Austria: "Provo a sorridere, ma non sono contento. Il primo stint è stato brutto, ho fatto fatica anche con i freni". Poi messaggio all'amico Sinner verso il debutto a Wimbledon: "Spero di riuscire a vederlo lunedì dato che ci dovremo subito spostare a Silverstone, ma gli faccio il mio in bocca al lupo". Poi gag con Camicioli e Bobbi: gavettone con la pistola caricata con lo champagne stappato sul podio. I VIDEO

HIGHLIGHTS - PAGELLE - CLASSIFICA

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Formula 1: Altre Notizie

Ferrari, che differenza di motore: la telemetria

Formula 1

I dati evidenziano un netto divario tra la Power Unit del Cavallino e quelle dei rivali in...

Hamilton: "Il deficit di motore è molto grande"

ferrari

Quinta piazza per l'inglese in Austria, anche a causa di una Power Unit non all'altezza dei primi...

Errori e strategia, Kimi ha tanto da recriminare

Matteo Bobbi

Doccia fredda Ferrari, peggior risultato del 2026

Carlo Vanzini

Kimi: "Sorrido ma deluso". Poi saluta Sinner e...

A SKY SPORT

Il pilota Mercedes e leader del Mondiale a Sky dopo il terzo posto in Austria: "Provo a...
VAI ALLA SEZIONE

FORMULA 1: ALTRE NEWS