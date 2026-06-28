Il pilota Mercedes e leader del Mondiale a Sky dopo il terzo posto in Austria: "Provo a sorridere, ma non sono contento. Il primo stint è stato brutto, ho fatto fatica anche con i freni". Poi messaggio all'amico Sinner verso il debutto a Wimbledon: "Spero di riuscire a vederlo lunedì dato che ci dovremo subito spostare a Silverstone, ma gli faccio il mio in bocca al lupo". Poi gag con Camicioli e Bobbi: gavettone con la pistola caricata con lo champagne stappato sul podio. I VIDEO

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