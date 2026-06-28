Formula 1, pagelle del GP Austria di Leo Turrini. Russell, domenica da Kane: voto 9
Astuto come Ulisse al sabato, George vive una domenica in stile Harry Kane. Antonelli limita i danni, domenica triste per Leclerc. Il Mondiale di F1 torna tra una settimana a Silverstone: tutto live su Sky e in streaming su NOW
A cura di Leo Turrini
- Astuto come Ulisse al sabato, vive una domenica in stile Harry Kane, il bomber dell’Inghilterra. Ineccepibile, torna alla vittoria dopo oltre tre mesi.
- La beffa delle qualifiche si somma ai guai ai freni che lo penalizzano per metà gara. Limita i danni con il terzo posto e comunque se c’era lui in campo gli Azzurri del calcio i mondiali li giocavano…
- Ci prova, non può farcela ma riesce ad infilarsi tra le due Mercedes. E’ sempre il Van Basten della F1.
- Fa una bella gara, completando la timida rinascita della Red Bull.
- E' chiaro che si aspettava molto di più dalla Rossa. Si batte e si sbatte per un quinto posto che nulla aggiunge alla sua carriera e molto toglie alle speranze dei ferraristi.
- Una domenica triste. La Ferrari non lo aiuta e lui sembra il ct Gattuso in panchina contro la Bosnia: impotente.
- Sembra essersi adattato ai limiti di una McLaren che resta nel limbo di una crisi di identità.
- Se non altro arriva davanti al compagno di squadra campione del mondo in carica.
- Sempre molto solido, anche grazie a lui la Racing Bulls è come la nazionale di Capo Verde: la sorpresa tra gli outsider.
- Si prende un punticino meritato.
- La Cadillac è come l’Uruguay di Bielsa al Mondiale: francamente impresentabile.
- Era meglio se restava a riposarsi sotto un sombrero nell’ amatissimo Messico (a tifare per il portiere Ochoa).
- Sempre il massimo dei voti per il nostro Don Chisciotte, che per tenacia e dedizione meriterebbe di far coppia con Yamal nell’attacco della Spagna.
- Se il papà comprava la Federcalcio di Ottawa invece della Aston Martin, beh, col piffero che il Canada si qualificava per i sedicesimi…
- Sufficienza di stima. Poveretto, sognava una Williams versione Furie Rosse e invece ha in mano una macchina che fa pensare ai calciatori di Panama.
- Abbatte pure un paletto manco fosse uno slalomista ai Giochi di Milano Cortina.
- Secondo voi se fosse un calciatore il ct Scaloni lo convocherebbe nell’Argentina?
- Si diverte di più a guardare le partite della Francia di Mbappé che a guidare questa Alpine.
- Dignitosamente anonimo, nonostante l’impegno.
- Un sedicesimo posto senza zucchero e senza sale.
- Non lontano dalla Top Ten.
- Chiude alle spalle del collega di lavoro.