Conto alla rovescia agli sgoccioli per l'ottava gara del Mondiale di Formula 1 2026. Vi portiamo verso la griglia di partenza con tutte le news prima del via: dalle ultime sul meteo alle strategie e tutto cosa c'è da sapere sulla pista del Red Bull Ring. Saranno 71 giri in un caldo infernali! Gara alle 15 live su Sky e in streaming su NOW

GRIGLIA DI PARTENZA