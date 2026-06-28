Formula 1, oggi il GP Austria: orari tv e ultime news da Spielberg
Conto alla rovescia agli sgoccioli per l'ottava gara del Mondiale di Formula 1 2026. Vi portiamo verso la griglia di partenza con tutte le news prima del via: dalle ultime sul meteo alle strategie e tutto cosa c'è da sapere sulla pista del Red Bull Ring. Saranno 71 giri in un caldo infernali! Gara alle 15 live su Sky e in streaming su NOW
- George Russell ha conquistato la seconda pole consecutiva strappando il miglior tempo nelle qualifiche del GP Austria. Poi le Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton, seconda fila per il leader del Mondiale, Kimi Antonelli. Quinto Verstappen, seguito dalle McLaren di Norris e Piastri. Ultime le due Aston Martin di Alonso e Stroll.
- Aduo, affidabilità e macchine stravolte. È solo l’ottava gara della stagione ma chi uscirà vincitore dal Red Bull Ring potrà puntare forte sul futuro. Chi rimane indietro, invece, dovrà farsi domande. E darsi risposte...
- Ore 08.25: F3 – Feature Race
- Ore 10.05: F2 – Feature Race
- Ore 11.50: Porsche Supercup - Gara
- Ore 13.30: Paddock Live
- Ore 15: F1 - Gara
- Ore 17: Paddock Live Post-Gara
- Ore 17.30: Debriefing
- Ore 18: Notebook
- Ore 18.15: Race Anatomy
- Lunghezza: 4.318 metri
- Curve: 10 (3 a sinistra e 7 a destra)
- Rettilineo più lungo: 930 metri
- Altitudine: circa 660-700 metri sul livello del mare (fattore che influisce sull'aerodinamica e sul raffreddamento dei motori)
- Pendenza: fino al 12% nei tratti in salita
- Giri del GP: 71
- Condizioni meteorologiche favorevoli ma con caldo intenso per l'ondata che sta colpendo tutta l'Europa: data la massa d'aria più secca, l'umidità pomeridiana potrebbe raggiungere solo il 30-35%, garantendo un indice di calore intorno ai 31-32°C.
- Le temperature dell'aria potrebbero aumentare di un paio di gradi, portando l'indice di calore al di sopra delle soglie di pericolo durante la gara.
- La temperatura dell'asfalto potrebbe raggiungere i 53°C, rendendo la giornata di gara particolarmente afosa.
- Per il weekend austriaco, Pirelli porta il tris di mescole più morbido: C3-C4-C5, rispettivamente Hard, Medium e Soft.