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Formula 1, oggi il GP Austria: orari tv e ultime news da Spielberg

F1, ULTIME NEWS fotogallery
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Conto alla rovescia agli sgoccioli per l'ottava gara del Mondiale di Formula 1 2026. Vi portiamo verso la griglia di partenza con tutte le news prima del via: dalle ultime sul meteo alle strategie e tutto cosa c'è da sapere sulla pista del Red Bull Ring. Saranno 71 giri in un caldo infernali! Gara alle 15 live su Sky e in streaming su NOW

GRIGLIA DI PARTENZA

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