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Formula 1, Vasseur: "Hamilton sarà un pilota Ferrari nel 2027"

FERRARI

Il team principal della Ferrari al Corriere della Sera: "Oggi Lewis conosce strumemti e il nostro approccio. Sprona il team come fa Leclerc. Posso confermare che Lewis Hamilton sarà un pilota Ferrari nel 2027". Il GP della Gran Bretagna è live su Sky e in streaming su NOW

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Lewis Hamilton in Ferrari anche nel 2027. A dare la conferma è stato il team principal Fred Vasseur in un'intervista al Corriere della Sera: "Lo abbiamo ingaggiato per l'esperienza che portava con sé. Posso confermare che Lewis Hamilton sarà un pilota Ferrari nel 2027". Come già fatto in passato, Vasseur è tornato anche sulle difficoltà dello scorso anno manifestate dal pilota britannico: "L'anno scorso ho sottovalutato la portata del passaggio da Mercedes alla Ferrari: per lui era tutto nuovo, e Lewis non è uno di quei piloti che cambiano squadra ogni due o tre anni, come Sainz". Una conferma a proseguire che il pilota inglese aveva già manifestato in Canada nel corso della conferenza piloti, dove aveva detto: "In molti stanno cercando di farmi ritirare, ma resto qui... dovete abituarvi".

Vasseur sul peso di Hamilton oggi in Ferrari: "Conosce strumenti e il nostro approccio"

"Oggi conosce gli strumenti, le persone e il nostro approccio. sviluppa il TricoloreGrazie ai suoi ottimi risultati, ha intrapreso un percorso positivo. Questo è il ruolo di ogni pilota; anche Charles sprona la squadra ogni giorno", ha spiegato Vasseur.

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