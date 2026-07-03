F1, GP Silverstone: il meteo dal circuito in Gran Bretagna
In una sola delle tre giornate a Silverstone non è del tutto esclusa la pioggia, ma il meteo dovrebbe essere sostanzialmente clemente per il nono weekend del Mondiale di Formula 1. Qui tutti i dettagli con le previsioni di Meteo France. Il GP della Gran Bretagna è live su Sky e in streaming su NOW
- Si prevede una giornata prevalentemente soleggiata con temperature che varieranno dai 12°C del mattino ai 25°C di massima, accompagnate da venti moderati con una velocità media di circa 15 km/h e raffiche che potrebbero raggiungere i 35-40 km/h. Non sono previste precipitazioni, grazie alla presenza di un'area di alta pressione che garantirà condizioni asciutte per le gare. Infine, con abbondante sole, la temperatura dell'asfalto potrebbe raggiungere i 40°C nel pomeriggio.
- Temperature massime intorno ai 25 gradi e assenza di pioggia. Tuttavia, a causa dell'indebolimento dell'alta pressione principale, potrebbe prevalere un flusso più instabile da ovest a nord-ovest sull'Inghilterra centro-meridionale. Mentre eventuali rovesci di pioggia persisterebbero probabilmente a nord del circuito, nel pomeriggio si svilupperanno condizioni ventose, con raffiche comuni tra i 35 e i 45 km/h e punte che potrebbero avvicinarsi ai 50 km/h. Non si possono escludere isolati rovesci di pioggia.
- Per il GP previste condizioni meteorologiche eccellenti. Le temperature massime previste sono comprese tra i 15°C del mattino e i 26°C, con temperature dell'asfalto che raggiungeranno almeno i 40°C, in un contesto di alternanza tra sole e nuvole, prima di un progressivo nuvolosità nel corso della giornata. Il vento soffierà moderato, con una velocità media di 15 km/h e raffiche fino a 35-40 km/h. La visibilità sarà ottima e non sono previste precipitazioni, rendendo la giornata ideale per gli eventi in programma.