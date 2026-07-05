F1, tutti i vip nel paddock a Silverstone: c'è anche il ritorno in Chris Horner
Il paddock di Silverstone apre le sue porte a tanti Vip e volti conosciuti del mondo della Formula 1 per il Gran Premio d'Inghilterra, che scatta alle 16 LIVE su Sky e in streaming su NOW. Oltre al ritorno nel paddock di Christian Horner (ex Team Principal della Red Bull), scopriamo quali personaggi famosi assisteranno al Gran Premio di Silverstone
- CHRISTIAN HORNER
- Team Principal Red Bull dal 2005 al 2025
- HUGH GRANT
- Attore britannico
- ADELE
- Cantante britannica
- JAMIE VARDY
- Calciatore della Cremonese
- BRIAN MAY
- Chitarrista dei Queen
- HANNAH WADDINGHAM
- Attrice
- GOLDIE
- Dj, attore e produttore musicale inglese
- DAMSON IDRIS
- Attore britannico
- MALALA YOUSAFZAI
- Premio Nobel per la Pace nel 2014
- GUNTHER STEINER
- Team Principal della Haas dal 2016 al 2023, oggi Amministratore Delegato del Team Tech3 in MotoGP
- NIGEL MANSELL
- Campione del Mondo di Formula 1 nel 1992
- DAMON HILL
- Campione del Mondo di Formula 1 nel 1996
- LEWIS CAPALDI
- Cantante britannico
- JACKIE STEWART
- Campione del Mondo di Formula 1 nel 1969, 1971 e 1973
- ALESSIA RUSSO
- Calciatrice dell'Arsenal
- BEN WHITTAKER
- Pugile britannico
- JACK GREALISH
- Calciatore dell'Everton
- JEREMY CLARKSON
- Conduttore televisivo britannico
- DOMINIC SOLANKE
- Calciatore del Tottenham
- MARK WEBBER
- Pilota di Formula 1 dal 2002 al 2013