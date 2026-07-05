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F1, tutti i vip nel paddock a Silverstone: c'è anche il ritorno in Chris Horner

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Il paddock di Silverstone apre le sue porte a tanti Vip e volti conosciuti del mondo della Formula 1 per il Gran Premio d'Inghilterra, che scatta alle 16 LIVE su Sky e in streaming su NOW. Oltre al ritorno nel paddock di Christian Horner (ex Team Principal della Red Bull), scopriamo quali personaggi famosi assisteranno al Gran Premio di Silverstone

GP SILVERSTONE, LA GARA LIVE

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