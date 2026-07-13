Domenicali: "Stiamo lavorando per aumentare le Sprint dal 2027"a sky uk
Il Presidente e Amministratore Delegato a Sky Sports Uk: "Penso che questa sia la strada da seguire. La cifra verrà comunicata molto presto, contestualmente alla pubblicazione del calendario". Il Mondiale torna dal 17 al 19 luglio a Spa: tutto live su Sky e NOW
Dalla prossima stagione la Formula 1 dovrebbe avere più Sprint in calendario, come dichiarato dal presidente e amministratore delegato Stefano Domenicali a Sky Sports Uk. "Se ricordate, all'inizio le persone erano sempre scettiche riguardo a ciò che stavamo facendo, e credo che avessimo il dovere di essere coraggiosi e di pensare fuori dagli schemi", ha spiegato l'italiano a Sky Sports Uk. Nonostante la diffidenza iniziale, il nuovo format ha contribuito ad aumentare il pubblico in pista e in televisione. "Penso che si veda l'effetto. Con le persone che avevamo venerdì a Silverstone, se non offrissi qualcosa che abbia un impatto concreto sarebbe sbagliato. Penso che questa sia la strada da seguire e stiamo lavorando per annunciare una cifra più alta per il futuro, che verrà comunicata molto presto, contestualmente alla pubblicazione del calendario". Dall'Inghilterra si pensa che le Sprint diventeranno 9 o 10 all'anno. La location di una di queste è già ufficiale: il circuito di Monza, come annunciato dal presidente Aci Geronimo La Russa durante la presentazione degli eventi legati al Gran Premio d'Italia 2026.
Approfondimento
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La storia e l'evoluzione delle Sprint
Nello scorso weekend di gara a Silverstone, la corsa sui 100 km ha festeggiato il suo quinto anniversario: debuttò nel 2021 proprio al GP di Gran Bretagna, sostituendo una delle tre sessioni di prove libere e fungendo da qualifica per la gara domenicale, prima di apparire altre due volte in stagione a Monza e a Interlagos. Dopo altre 3 Sprint nel 2022 (Imola, Austria e Brasile), dal 2023 in poi il numero è arrivato a 6 e la Sprint è diventata un evento a sé stante, con una propria qualifica indipendente separata da quella per la domenica. Il re della Sprint è Max Verstappen con 13 vittorie. Questa stagione, invece, George Russell comanda la classifica con 2 successi, seguito da Kimi Antonelli e Lando Norris con uno a testa.