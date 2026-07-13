Dalla prossima stagione la Formula 1 dovrebbe avere più Sprint in calendario, come dichiarato dal presidente e amministratore delegato Stefano Domenicali a Sky Sports Uk. "Se ricordate, all'inizio le persone erano sempre scettiche riguardo a ciò che stavamo facendo, e credo che avessimo il dovere di essere coraggiosi e di pensare fuori dagli schemi", ha spiegato l'italiano a Sky Sports Uk. Nonostante la diffidenza iniziale, il nuovo format ha contribuito ad aumentare il pubblico in pista e in televisione. "Penso che si veda l'effetto. Con le persone che avevamo venerdì a Silverstone, se non offrissi qualcosa che abbia un impatto concreto sarebbe sbagliato. Penso che questa sia la strada da seguire e stiamo lavorando per annunciare una cifra più alta per il futuro, che verrà comunicata molto presto, contestualmente alla pubblicazione del calendario". Dall'Inghilterra si pensa che le Sprint diventeranno 9 o 10 all'anno. La location di una di queste è già ufficiale: il circuito di Monza, come annunciato dal presidente Aci Geronimo La Russa durante la presentazione degli eventi legati al Gran Premio d'Italia 2026.

Approfondimento Formula 1, dal 2027 una Sprint Race anche a Monza