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Formula 1 2026, classifica piloti e costruttori dopo il Gp Spa in Belgio

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Kimi Antonelli allunga in classifica dopo il trionfo di Spa: l'italiano ora ha 45 punti di vantaggio su Lewis Hamilton, che sfrutta il ritiro di Russell e passa il britannico. Ferrari accorcia su Mercedes nel Costruttori. Ecco tutte le classifiche aggiornate. Il Mondiale torna dal 24 al 26 luglio in Ungheria: tutto live su Sky e NOW

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