Kimi Antonelli allunga in classifica dopo il trionfo di Spa: l'italiano ora ha 45 punti di vantaggio su Lewis Hamilton, che sfrutta il ritiro di Russell e passa il britannico. Ferrari accorcia su Mercedes nel Costruttori. Ecco tutte le classifiche aggiornate. Il Mondiale torna dal 24 al 26 luglio in Ungheria: tutto live su Sky e NOW

F1, GP BELGIO: HIGHLIGHTS