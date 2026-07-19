Formula 1 2026, classifica piloti e costruttori dopo il Gp Spa in Belgio
Kimi Antonelli allunga in classifica dopo il trionfo di Spa: l'italiano ora ha 45 punti di vantaggio su Lewis Hamilton, che sfrutta il ritiro di Russell e passa il britannico. Ferrari accorcia su Mercedes nel Costruttori. Ecco tutte le classifiche aggiornate. Il Mondiale torna dal 24 al 26 luglio in Ungheria: tutto live su Sky e NOW
- Mercedes 358 punti
- Ferrari 285
- McLaren 195
- Red Bull 151
- Alpine 61
- RB 61
- Haas 21
- Williams 11
- Audi 10
- Aston Martin 1
- Cadillac 0