F1, le pagelle del GP Belgio di Leo Turrini: Kimi strepitosamente unico, 10 e lode
Sulla pista che esalta i grandissimi, non poteva non trionfare Antonelli. Spettacolare esibizione di Carletto, mentre Hamilton guida benissimo con l'auto danneggiata e ora è secondo nel Mondiale. La F1 torna tra una settimana In Ungheria: live su Sky e in streaming su NOW
A cura di Leo Turrini
- Strepitosamente unico! La vince due volte, ribellandosi anche alla beffa sotto forma di virtual safety car. Sulla pista che esalta i grandissimi, non poteva non trionfare. Harry Potter scaccia le streghe del dopo Silverstone e il sogno mondiale è sempre più concreto. Un Fenomeno.
- Spettacolare esibizione di Carletto. Cattivo quando serve su Piastri, solido dallo start alla bandiera a scacchi. Un fuoriclasse che ha ancora tanto da dare alla Ferrari.
- Parere personale: la sanzione che becca per il contatto con Russell è una ingiustizia. Con l’auto danneggiata, guida benissimo. E adesso è secondo nel Mondiale…
- Si può discutere all’infinito sul contatto con Hamilton, senza escludere l’ipotesi del concorso di colpa. Ma la giuria ha punito Lewis. Alla fine della fiera, però, per George è uno zero pesantissimo.
- Non ha ancora in mano una macchina vincente ma se non altro torna sul podio.
- Partiva dal fondo. Ha fatto una gran gara, usando piede e cervello.
- Condizionato dalla retrocessione in griglia, vive comunque una domenica non banale.
- Alcuni bei duelli, accompagnati però da troppe lamentele via radio.
- In carriera incredibilmente non ha mai vinto a Spa. Poteva forse riuscirci con la verde carriola chiamata Aston Martin?
- Avesse coltivato un’altra passione da bambino, in famiglia avrebbero risparmiato un sacco di soldi.
- Si fa presto a paragonarlo al sergente Garcia, amico nemico di Zorro. Ma il ronzino del sergente era piu’ veloce della sua Cadillac.
- Parlando di piloti finlandesi, sicuramente Kimi Raikkonen sulle Ardenne era un’altra cosa.
- Con tutto il rispetto, sembra vagamente demotivato.
- Decisamente più competitivo del collega di lavoro in Haas.
- El Bandolero stanco pare stia cercando una macchina diversa dalla Williams per il 2027. Mica ha tutti i torti.
- Regala un’altra soddisfazione al team di Faenza con un brillante nono posto.
- Litiga in pista con il compagno di squadra e alla fine prende paga.
- Se non altro finisce davanti a Carlitos.
- Si prepara per la finale di Messi entrando in Top Ten. Bravo.
- La Alpine che va a punti non è la sua.
- Clamoroso ottavo posto con la Binotta. Complimenti vivissimi.
- Non riesce proprio a fare risultato.