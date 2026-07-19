Sulla pista che esalta i grandissimi, non poteva non trionfare Antonelli. Spettacolare esibizione di Carletto, mentre Hamilton guida benissimo con l'auto danneggiata e ora è secondo nel Mondiale. La F1 torna tra una settimana In Ungheria: live su Sky e in streaming su NOW

A cura di Leo Turrini

F1, GP BELGIO: LA CRONACA DELLA GARA