Formula 1 a Spa, Gp Belgio 2026: le possibili strategie secondo Pirelli
Possibile gara a una sosta in Belgio dopo i dati raccolti nel corso del weekend. Qui le opzioni delle strategie per i team nella decima prova del Mondiale di Formula 1. Il GP alle 15 live su Sky e in streaming su NOW
- Alle 15 scatta il GP del Belgio sul tracciato di Spa. Qui, con le indicazioni di Pirelli, quelle che potrebbero essere le possibili strategie dobbiamo. Sono ben cinque le combinazoni, ma nessuna di queste prevede due soste.
- La più veloce prevede una partenza su medium per poi rientrare ai box per montare la hard tra il 17° e il 23° giro.
- La seconda soluzione prevede una partenza con la soft e il cambio gomme tra il 14° e il 20° giro con la hard.
- Prevede una partenza con la hard con un primo stint lungo di 24-30 giri per poi montare la gomma medium con la quale raggiungere il traguardo.
- Prevede sempre la partenza su hard ma con la finestra per il pit-stop tra il 27° e il 33° giro per poi passare alla soft e arrivare in fondo alla gara.
- Un'iltima opzione indicherebbe una partenza su medium con la sosta tra il 24° e il 30° giro per montare nuovamente la soft.