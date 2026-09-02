Arriva Sky e in streaming su NOW uno degli appuntamenti più attesi del Mondiale di Formula 1 2026, con il Circus che sbarca a Monza per il Gran Premio d’Italia. Nella Casa dello Sport sarà una settimana di avvicinamento ricca con interviste esclusive, contenuti speciali, approfondimenti live e aggiornamenti minuto per minuto dal Tempio della Velocità. Una copertura live sempre disponibile su Sky Sport 24, con news e collegamenti per tutta la settimana, con la grande attesa sia per la Ferrari, sia per Andrea Kimi Antonelli, che arriva all’appuntamento da leader della classifica mondiale. Aggiornamenti costanti con highlights e contenuti live anche sul sito Skysport.it e sui canali social di Sky Sport F1.