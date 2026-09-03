Si è aperto ufficialmente il weekend del Gran Premio d'Italia a Monza: mentre i motori si scaldano e si sistemano gli ultimi dettagli, vi portiamo dentro l'Autodromo con le foto più belle per vivere appieno l'atmosfera del circuito. La Formula 1 è a Monza: il weekend italiano è LIVE su Sky e in streaming su NOW

GP MONZA, LA CONFERENZA PILOTI IN STREAMING