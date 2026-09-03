F1, dentro Monza con Cars, la Ferrari F40 di Hamilton e Kimi pieno di schiuma. FOTO
Si è aperto ufficialmente il weekend del Gran Premio d'Italia a Monza: mentre i motori si scaldano e si sistemano gli ultimi dettagli, vi portiamo dentro l'Autodromo con le foto più belle per vivere appieno l'atmosfera del circuito. La Formula 1 è a Monza: il weekend italiano è LIVE su Sky e in streaming su NOW
- Lewis Hamilton vince la palma di pilota più stiloso del giovedì: l'inglese è arrivato al circuito a bordo di una Ferrari F40, una macchina leggendaria e dalla storia incredibile
- Anche Saetta McQueen, protagonista del film d'animazione "Cars" è presente a Monza: la pellicola compie quest'anno 20 anni e, per l'occasione, tornerà specialmente al cinema. E tra le voci c'è anche quella del nostro Ivan Capelli!
- Per il suo Gran Premio di casa, Kimi Antonelli riceve un'accoglienza "speciale" dai meccanici della Mercedes, che lo hanno ricoperto di schiuma...
- ...ma Kimi è pronto a prendersi la sua vendetta, con qualsiasi arma necessaria!
- Dopo due vittorie consecutive in Ungheria e Olanda, Lando Norris si prepara a interpretare un ruolo da protagonista anche a Monza
- Valtteri Bottas si presenta all'Autodromo con un mezzo alternativo, il monopattino.
- A Monza c'è anche il nostro Leonardo Fornaroli, che segue la McLaren nel suo Gran Premio di casa