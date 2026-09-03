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F1, GP Italia: i temi del weekend a Monza

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Il Mondiale di Formula 1 fa tappa finalmente a Monza: Gran Premjo di casa per Kimi Antonelli e le Ferrari. Poi la passione, il tifo e la magia che pervade il Tempio della Velocità in un weekend, inutile dirlo, assolutamente da non perdere. Monza è tutta in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

A cura di Niccolò Severini

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