F1, GP Italia: i temi del weekend a Monza
Il Mondiale di Formula 1 fa tappa finalmente a Monza: Gran Premjo di casa per Kimi Antonelli e le Ferrari. Poi la passione, il tifo e la magia che pervade il Tempio della Velocità in un weekend, inutile dirlo, assolutamente da non perdere. Monza è tutta in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
A cura di Niccolò Severini
- La prima motivazione è il calore che arriva dall’autodromo. Immagini e colori pazzeschi, tifo assordante: uno dei più iconici del calendario. E, diciamolo chiaramente, l’Italia è un po’ la casa della F1 e Monza rispetterà le attese per Ferrari e Kimi
- Gran Premio di casa con i Tifosi che danno sempre due decimi in più dice Leclerc. Ma oltre al sostegno, Charles e Lewis potranno contare sul motore Aduo2, il secondo gettone di sviluppo concesso. Gli avversari sono forti, la Rossa non parte favorita, ma i motivi per sognare ci sono tutti
- Kimi sarà costretto a partire dal fondo per il cambio motore. “Dispiace nella gara di casa, ma in F1 non c’è spazio per i sentimenti”, aveva detto Toto Wolff. “Cercherò di rimontare senza fare cavolate. A Monza tutto è possibile”, ha ribadito Antonelli. Nonostante la penalità Kimi ci crede e lancia la sfida: ha promesso divertimenti con i sorpassi
- Nel 2024 la magia con la strategia e la gestione gara perfetta: “Ci sono alti e bassi, ma quanto sono belli gli alti”, disse Leclerc. Possibile rifarlo, a quella sensazione di vittoria in casa non ci si abitua mai. E se è vero che non c’è due senza tre….
- Nel weekend dedicato a Michael Schumacher, Lewis sulla macchina con la sua livrea proverà a staccarlo e prendersi un altro record. Al momento sono appaiati a 5 successi a Monza, dovesse trionfare diventerebbe il primatista a 6. Sicuramente il weekend giusto per farlo, a 30 anni dalla prima italiana del Kaiser
- Con Kimi che parte dal fondo per il cambio del motore, Russell non può farsi sfuggire la possibilità di accorciare il più possibile sul compagno leader del mondiale. Ora sono 59 i punti e George deve attaccare, anche perché anche lui sarà destinato a sostituir le la PU e quindi scontare la penalità, prima che arrivi poi il motore Aduo a ottobre (con altra penalità annessa)
- Norris ha vinto le ultime due. Sta guidando meglio di tutti quest’anno, parola sua dopo il successo olandese. McLaren è partita male nel 2026 ma con il lavoro e gli sviluppi sta tornando su. Se Lando vuole avere davvero l’occasione di diventare bicampione del mondo deve attaccare ora. E a Monza l’opportunità c’è
- Lo scorso anno a Monza ha dominato qualifiche e gara, quest’anno non ha ancora trovato la vittoria per estendere a 11 gli anni consecutivi con un successo in F1. Tante difficoltà culminate con l’incidente nella gara di casa, ma essendo questa una pista di motore Red Bull può sorprendere. In fondo è il benchmark individuato dalla Fia
- Sempre viva la sfida negli ultimi posti della zona punti. Racing Bulls è più in forma di Alpine nell’ultimo periodo e sulla monoposto di Faenza ci sarà ancora Yuki Tsunoda visto che Lawson è stato di nuovo “prestato” a Red Bull per l’infortunio di Hadjar. A Zandvoort un bel ritorno per il giapponese che ora vorrà provare a prendersi dei punti
- Il nono posto di Alonso a Zandvoort è stato un premio dopo i mesi duri che ha dovuto affrontare Aston Martin. Ora partendo da Monza, bisognerà capire se Adrian Newey ha finalmente trovato la direzione giusta