Il Mondiale di Formula 1 fa tappa finalmente a Monza: Gran Premjo di casa per Kimi Antonelli e le Ferrari. Poi la passione, il tifo e la magia che pervade il Tempio della Velocità in un weekend, inutile dirlo, assolutamente da non perdere. Monza è tutta in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

A cura di Niccolò Severini