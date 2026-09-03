Sull'asfalto di Monza, per il GP d’Italia 2026, Pirelli seleziona il tris di mescole C3 (Hard), C4 (Medium) e C5 (Soft). La scelta di indirizzarsi sul trio più morbido della gamma punta a massimizzare l’aderenza meccanica sulle celebri staccate brianzole, bilanciando le sollecitazioni dei rettilinei da altissima velocità con l'esigenza di trazione in uscita dalle chicane. Il fine settimana della F1 è come sempre in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

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