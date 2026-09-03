Formula 1, le gomme Pirelli per il GP Monza in Italia
Sull'asfalto di Monza, per il GP d’Italia 2026, Pirelli seleziona il tris di mescole C3 (Hard), C4 (Medium) e C5 (Soft). La scelta di indirizzarsi sul trio più morbido della gamma punta a massimizzare l’aderenza meccanica sulle celebri staccate brianzole, bilanciando le sollecitazioni dei rettilinei da altissima velocità con l'esigenza di trazione in uscita dalle chicane. Il fine settimana della F1 è come sempre in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
- Per la sfida di Monza, Pirelli ha designato le mescole C3 (Hard, striscia bianca), C4 (Medium, striscia gialla) e C5 (Soft, striscia rossa). La combinazione più morbida del range è studiata per garantire grip ottimale nei tratti guidati e in staccata
- La mescola Medium (C4) si preannuncia come la scelta d'avvio privilegiata dalle squadre per il primo stint, permettendo di passare alla Hard (C3) per una gara ad una sosta o di rischiare la Soft (C5) per attacchi nel finale.
- Il tracciato monzese richiede massima stabilità nelle staccate violente come quelle della Prima Variante e della Roggia, dove la struttura degli pneumatici lavora al limite in combinazione con i bassi carichi aerodinamici impostati dai team.
- I lunghi rettilinei raffreddano la superficie della gomma, mentre le ripartenze da bassa velocità generano forti forze di trazione al posteriore: l'equilibrio termico sarà la chiave per evitare il fenomeno del graining.
- I vincitori del Gran Premio d'Italia stringeranno tra le mani "FRAGILE", l'opera d'arte creata dal duo vedovamazzei e realizzata in stampa 3D ad alta tecnologia, simbolo della bellezza e della precarietà del successo in F1
- Pirelli Design, in collaborazione con il designer Denis Dekovic, presenta una speciale versione azzurra del cappello da podio: un omaggio cromatico alla tradizione delle rappresentative sportive italiane, arricchito da ricami dorati.