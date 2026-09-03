Il leader del Mondiale di F1 Kimi Antonelli ha pubblicato un post, presentando il casco con cui correrà nel weekend del GP d'Italia. "Era un mio desiderio speciale, quello di poter correre con un casco ispirato a quelli di Vale". Diversi richiami all'Italia e una colorazione tricolore per celebrare il GP di casa. Per suggellare l’omaggio di Kimi a Valentino il disegno sul retro, dove sono rappresentati i due piloti. Tutto il weekend è live su Sky Sport e in streaming su NOW

GUIDA TV