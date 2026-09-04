Le due Ferrari chiudono davanti a tutti le prime prove libere a Monza: Leclerc è il più veloce della sessione, seguito da Hamilton. 3° Russell, 5° Kimi Antonelli: Oscar Piastri fuori dalla top 10. Paul Aron è il più veloce dei piloti che non prenderanno parte alla gara di domenica. Qui i tempi. Il weekend di Monza è live su Sky e in streaming su NOW

F1, GP ITALIA: LA DIRETTA DELLE SECONDE LIBERE