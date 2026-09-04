F1, oggi prove libere del GP Italia: tutti i risultati e i tempi delle FP1 a Monza
Le due Ferrari chiudono davanti a tutti le prime prove libere a Monza: Leclerc è il più veloce della sessione, seguito da Hamilton. 3° Russell, 5° Kimi Antonelli: Oscar Piastri fuori dalla top 10. Paul Aron è il più veloce dei piloti che non prenderanno parte alla gara di domenica. Qui i tempi. Il weekend di Monza è live su Sky e in streaming su NOW
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