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Formula 1, GP Italia: i piloti eliminati nelle qualifiche nel Q1 e nel Q2 a Monza

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©Ansa

Finale di Q2 da cardiopalma: Hamilton si salva per 1 millesimo su Bortoleto. Out anche Bearman, Hulkenberg, la Red Bull di Lawson, Sainz e Ocon. Eliminati in Q1 Tsunoda su Racing Bulls e Albon su Williams oltre le due Cadillac di Bottas e Perez e le Aston Martin di Alonso e Stroll. Ecco i tempi e i risultati di ogni pilota eliminato: tutto il fine settimana è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

F1, GP MONZA: LA DIRETTA DELLE QUALIFICHE

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