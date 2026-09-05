Formula 1, GP Italia: i piloti eliminati nelle qualifiche nel Q1 e nel Q2 a Monza
Finale di Q2 da cardiopalma: Hamilton si salva per 1 millesimo su Bortoleto. Out anche Bearman, Hulkenberg, la Red Bull di Lawson, Sainz e Ocon. Eliminati in Q1 Tsunoda su Racing Bulls e Albon su Williams oltre le due Cadillac di Bottas e Perez e le Aston Martin di Alonso e Stroll. Ecco i tempi e i risultati di ogni pilota eliminato: tutto il fine settimana è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
- BORTOLETO (Audi) - 11° - 1:22.517
- BEARMAN (Haas) - 12°- 1:22.756
- HULKENBERG (Audi) - 13°- 1:22.779
- LAWSON (Red Bull) - 14°- 1:22.821
- SAINZ (Williams) - 15°- 1:23.453
- OCON (Haas) - 16°- 1:23.454
- TSUNODA (Racing Bulls) - 17° - 1:23.755
- ALBON (Williams) - 18°- 1:24.356
- BOTTAS (Cadillac) - 19° - 1:24.364
- PEREZ (Cadillac) - 20° - 1:24.595
- ALONSO (Aston Martin) - 21° - 1:25.150
- STROLL (Aston Martin) - 22° - 1:25.222