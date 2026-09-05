Finale di Q2 da cardiopalma: Hamilton si salva per 1 millesimo su Bortoleto. Out anche Bearman, Hulkenberg, la Red Bull di Lawson, Sainz e Ocon. Eliminati in Q1 Tsunoda su Racing Bulls e Albon su Williams oltre le due Cadillac di Bottas e Perez e le Aston Martin di Alonso e Stroll. Ecco i tempi e i risultati di ogni pilota eliminato: tutto il fine settimana è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

F1, GP MONZA: LA DIRETTA DELLE QUALIFICHE