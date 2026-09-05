Gasly riporta Briatore davanti a tutti per la prima volta dallo sbarco di Cristoforo Colombo in America. Russell rimane il favorito per la gara, Norris delusione di giornata e le Ferrari mettono una pezza. Tutti i voti del sabato a Monza. Il fine settimana è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

A cura di Leo Turrini

F1, GP MONZA: CRONACA E HIGHLIGHTS DELLE QUALIFICHE