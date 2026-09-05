F1, le pagelle della qualifica al GP Italia di Leo Turrini
Gasly riporta Briatore davanti a tutti per la prima volta dallo sbarco di Cristoforo Colombo in America. Russell rimane il favorito per la gara, Norris delusione di giornata e le Ferrari mettono una pezza. Tutti i voti del sabato a Monza. Il fine settimana è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
A cura di Leo Turrini
- Lui a Monza ci ha pure vinto e questa pole pazzesca conferma il feeling di Pierre con il Parco dei sogni. Inoltre riporta Briatore davanti a tutti: non accadeva dallo sbarco di Cristoforo Colombo in America.
- Flavione gli ha allungato il contratto ma obiettivamente va più piano di Gasly.
- Al netto di tutto, rimane lui il favorito numero uno per il Gran Premio d'Italia datato 2026.
- Inevitabilmente condizionato dalla collocazione annunciata in coda al gruppo per lo start della domenica. Voleva comunque essere il più veloce: missione incompiuta.
- Attenzione, il voto prescinde dalla eventuale sanzione della giuria: non è andato piano.
- Considerato che veniva da due vittorie consecutive, ci ha capito poco. La delusione del sabato.
- Tutte queste speranze sul motore potenziato e però ci è voluto un mezzo miracolo di Carletto per una seconda fila…
- Alla fine quasi ci mette una pezza ma non sono state le qualifiche che sognava.
- Sempre lì torniamo: nel rapporto uomo-macchina il pupillo di Faenza è il più tosto.
- Si difende, la sua cosa migliore è stato il duello nelle libere del mattino con Hamilton…
- L'eterno Frenando ha stabilito un nuovo record: nessuno ha cercato di prendere la scia della sua Aston Martin.
- Tanto che te lo dico a fare (cit. Al Pacino)? Ultimo.
- Non ha mai fatto la pole a Monza quando guidava la Mercedes, figuriamoci adesso.
- A scanso di equivoci, è andato più piano pure del collega di lavoro finlandese.
- Accetta di sacrificarsi a beneficio di Sainz, visto che in gara partirà dal fondo causa cambio di power unit. Ma la Williams 2026 resta un oggetto di rara bruttezza.
- Onestamente si divertiva molto di più quando a Monza guidava una macchina dipinta di Rosso.
- In Q1 Lindblad gli ha inflitto un distacco ciclistico. Harakiri.
- Due millesimi in meno e questo nipotino di Senna avrebbe negato ad un certo Hamilton l'ingresso in Q3…
- Perde nettamente il duello con il compagno di squadra.
- Non ha il motore Ferrari in versione Aduo ergo fa quello che può. Dignitoso, dai.
- Accarezza l'idea di infilarsi in Top Ten ma la Haas appunto è una Haas e buona lì.
- Un impeding da parte di Piastri gli nega la possibilità di dare una mano a Verstappen in Q3, dato che causa cambio motore in gara scatterà dalle retrovie.