F1, oggi terze prove libere del GP Italia: tutti i risultati e i tempi a Monza
Russell su Mercedes ha ottenuto il miglior tempo nella terza sessione di prove libere a Monza. Secondo Hamilton, terzo Verstappen. Poi Antonelli, Norris e Leclerc. Alle 16 le qualifiche. Qui i tempi. Il weekend di Monza è live su Sky e in streaming su NOW
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- RIEPILOGO DEI TEMPI