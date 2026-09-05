Russell su Mercedes ha ottenuto il miglior tempo nella terza sessione di prove libere a Monza. Secondo Hamilton, terzo Verstappen. Poi Antonelli, Norris e Leclerc. Alle 16 le qualifiche. Qui i tempi. Il weekend di Monza è live su Sky e in streaming su NOW

F1, GP ITALIA: LA CRONACA DELLE TERZE LIBERE