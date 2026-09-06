F1, le pagelle del GP Italia di Leo Turrini
Antonelli è un dono della Provvidenza per chiunque abbia nel cuore la passione per la velocità su quattro ruote. Mondiale probabilmente finito per Russell, Hamilton ci capisce poco e Leclerc esagera. Tutti i voti a Monza. Il Mondiale torna il prossimo fine settimana a Madrid: diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
A cura di Leo Turrini
- Il Laureato di Monza. L'immaginazione è andata al potere! Parte dalla casella numero 19 ma ha in testa un sogno, imitare l’ultimo italiano re di Monza, Scarfiotti, sessanta anni dopo. Il resto si può tradurre in una frase secca: è tutto vero. Questo ragazzo è un dono della Provvidenza per chiunque abbia nel cuore la passione per la velocità su quattro ruote. Leggendario.
- Per lui il Mondiale probabilmente è finito a Monza. Rimedia una lezione che non scorderà. Mai, si suppone.
- Qualche lampo qua e là, ma ci capisce poco. Lo start convulso con Leclerc non lo aiuta e al solito la strategia non è all’altezza.
- E' sempre il solito grande manico. Ah, se avesse in mano una vettura più competitiva…
- Rispunta alla distanza, battibecca con Piastri ma nel complesso non è stato il week end che sperava.
- Vagamente redivivo, ma alla fine della fiera arriva dietro a Lando.
- L'importante è che non si sia fatto male. Ma nel contatto iniziale con Hamilton esagera, in teoria ci sarebbe stata una intera gara da disputare. Una domenica bestiale (cit. Fabio Concato).
- Il suo Gp lo aveva vinto al sabato, con quella pole da urlo. Ma la sua Alpine aveva l’assetto di un… dragster e in gara non poteva fare di più .
- Riesce ad entrare in zona punti pur facendo un dritto.
- Tra un pasticcio e l’altro il suo è un week end da dimenticare.
- Incomprensibile l'autogol che confeziona sulla griglia di partenza.
- Con la monoposto di Faenza ormai ha fatto l'abbonamento alla Top Ten. Bravo.
- L'eterno Frenando dà appuntamento a tutti a casa sua, a Madrid, fra qualche giorno. Purtroppo sempre a bordo della Aston Martin.
- La sua Odissea nello strazio con la macchina di papà continua.
- Riesce a chiudere davanti ad Albon che già sabato si era sacrificato per lui…
- Ormai la Williams lo usa come cameriere di Sainz.
- Fa quello che può, cioè poco.
- Ormai si è adattato al livello scarso della Haas.
- Per non sapere né leggere né scrivere arriva tranquillamente dietro il compagno messicano.
- Per evitare di annoiarsi troppo con la Cadillac, trova modo di rimediare una bislacca penalità.
- Un'altra volta la Audi più lenta la guida lui.
- Se non altro in qualche modo consola il prode Binotto.