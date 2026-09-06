Antonelli è un dono della Provvidenza per chiunque abbia nel cuore la passione per la velocità su quattro ruote. Mondiale probabilmente finito per Russell, Hamilton ci capisce poco e Leclerc esagera. Tutti i voti a Monza. Il Mondiale torna il prossimo fine settimana a Madrid: diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

A cura di Leo Turrini

F1, GP MONZA: HIGHLIGHTS