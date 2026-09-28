La Formula 1 riabbraccia il circuito di Sepang a 9 anni dall'ultima volta, ospitando il GP del Bahrain in Malesia dal 2 al 4 ottobre in diretta su Sky e in streaming su NOW. Nel 2017 c'era chi vinceva la seconda gara in carriera, chi lottava per il quarto Mondiale e chi era ancora un bambino sui kart: ecco dov'erano tutti i protagonisti di oggi

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