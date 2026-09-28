Il GP della Malesia torna dopo 9 anni: dove erano i piloti di oggi nel 2017
La Formula 1 riabbraccia il circuito di Sepang a 9 anni dall'ultima volta, ospitando il GP del Bahrain in Malesia dal 2 al 4 ottobre in diretta su Sky e in streaming su NOW. Nel 2017 c'era chi vinceva la seconda gara in carriera, chi lottava per il quarto Mondiale e chi era ancora un bambino sui kart: ecco dov'erano tutti i protagonisti di oggi
- Cominciamo dal leader del Mondiale Kimi Antonelli. A 11 anni l'italiano era alla quarta stagione nei kart e partecipava a campionati nazionali e internazionali. L'anno successivo sarebbe arrivata la chiamata del programma giovani piloti Mercedes
- Chi è entrato in Mercedes nel 2017 è stato invece George Russell, che a 19 anni si è unito al Junior Team e ha completato il primo test con una F1 in Ungheria. Quell'anno ha vinto inoltre il titolo di GP3 (l'attuale Formula 3) da esordiente
- Ma la Mercedes aveva un altro protagonista indiscusso: Lewis Hamilton. Poche settimane più tardi, l'inglese avrebbe vinto la lotta mondiale contro la Ferrari di Sebastian Vettel e si sarebbe portato a casa il suo quarto titolo mondiale, battendo il record per il maggior numero di pole position nella storia. Sarebbero seguiti altri 3 campionati nei 3 anni successivi
- Con lui c'era Valtteri Bottas, al debutto in Mercedes dopo il ritiro a sorpresa di Nico Rosberg a fine 2016. Avrebbe chiuso la stagione con 3 vittorie e il terzo posto nel Mondiale
- Ma chi ha vinto quella gara? E' stato Max Verstappen, che il giorno dopo il suo ventesimo compleanno ha conquistato la seconda vittoria in carriera proprio davanti a Hamilton. Ne sarebbero arrivate altre 69. E quanti duelli con Lewis...
- E Charles Leclerc? Il monegasco, già parte della Ferrari Driver Academy, stava per vincere il campionato di Formula 2 da rookie. Aveva 19 anni e sarebbe entrato in F1 la stagione successiva con l'Alfa Romeo
- Con lui c'era anche Alex Albon, a sua volta al debutto in Formula 2...
- ... e Lando Norris, fresco vincitore della Formula 3 europea che a 17 anni era subentrato per l'ultimo weekend di Abu Dhabi
- Il GP della Malesia aveva segnato il debutto assoluto in F1 di Pierre Gasly, chiamato dalla Toro Rosso per sostituire Daniil Kvjat fino a fine anno dopo una stagione in Super Formula
- Il suo compagno di box? Carlos Sainz, all'ultima gara con la Toro Rosso dopo due stagioni e mezzo. La settimana successiva si sarebbe unito alla Renault, sostituendo Jolyon Palmer
- In Renault c'era anche Nico Hulkenberg, alla prima stagione con il team e alla settima in Formula 1
- Prima stagione in Formula 1 anche per Lance Stroll, da poco diventato il secondo pilota più giovane ad andare a podio con un terzo posto a Baku a soli 18 anni. Veniva da una stagione da record in Formula 3 ed era considerato uno degli astri nascenti del Circus
- Un altro talento in rampa di lancio era il 21enne Esteban Ocon, alla sua prima stagione completa in F1 con la Force India dopo aver disputato la seconda metà del 2016 con la Manor. Dimostrò una maturità e una costanza inaspettate, nonostante qualche incidente di troppo con...
- ... Sergio Perez, il suo più esperto compagno di squadra che chiuse al quarto posto per 4 volte in stagione
- In Formula 1 c'era ovviamente anche Fernando Alonso, alla terza stagione deludente con il binomio McLaren-Honda. L'anno successivo avrebbe annunciato il ritiro dal campionato, salvo poi tornare nel 2021 con Alpine
- Il 16enne Oscar Piastri aveva appena chiuso al secondo posto nella Formula 4 britannica, gareggiando per il team Arden di Christian Horner
- Secondo posto in Formula 4 (australiana) anche per il 15enne Liam Lawson, al debutto nella categoria
- Oltre ad Antonelli, altri 5 piloti oggi in Formula 1 stavano ancora correndo nei kart. Ecco un 13enne Isack Hadjar, al suo primo anno nella scena internazionale
- Il più giovane di tutti era Arvid Lindblad, che a 10 anni gareggiava nei campionati britannici di kart
- Con lui c'era anche il 12enne Ollie Bearman, secondo nel Super 1 National Championships quell'anno
- A 14 anni, Franco Colapinto aveva deciso di trasferirsi da solo dall'Argentina all'Italia per proseguire la sua carriera dopo 5 anni nei campionati di kart nazionali. La scelta avrebbe pagato: l'anno successivo avrebbe debuttato nella Formula 4 spagnola, iniziando il suo percorso con le monoposto che l'avrebbe portato in Formula 1
- In Europa da due anni c'era già il 13enne brasiliano Gabriel Bortoleto, talento in rampa di lancio nei kart