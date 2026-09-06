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Leclerc, incidente a Monza nel GP Italia: pilota ok, Ferrari distrutta. FOTO

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Bruttissimo incidente per Charles Leclerc in uscita dalla Parabolica: il monegasco perde il controllo ad alta velocità e va a schiantarsi contro le barriere. Impatto fortissimo, pilota ok e Ferrari distrutta. La Scuderia: "Il pilota sta bene". Guarda la sequenza dell'incidente. GP in diretta su Sky e in streaming su NOW

VIDEO - GP MONZA, GARA LIVE

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