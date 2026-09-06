Leclerc, incidente a Monza nel GP Italia: pilota ok, Ferrari distrutta. FOTO
Bruttissimo incidente per Charles Leclerc in uscita dalla Parabolica: il monegasco perde il controllo ad alta velocità e va a schiantarsi contro le barriere. Impatto fortissimo, pilota ok e Ferrari distrutta. La Scuderia: "Il pilota sta bene". Guarda la sequenza dell'incidente. GP in diretta su Sky e in streaming su NOW
- Al 2° giro del GP Monza Charles Leclerc perde il controllo della Ferrari a va a sbattere violentemente contro le barriere dopo la Parabolica
- Ferrari completamente distrutta, il monegasco esce dalla macchina sulle sue gambe ed è cosciente
- Leclerc è tornato al box Ferrari, che ha confermato: "Il pilota sta bene"