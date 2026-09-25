F1, oggi prove libere del GP Azerbaijan: risultati e i tempi della terza sessione a Baku
Verstappen su Mercedes il più veloce della terza sessione di libere a Baku. Poi Russell, Hamilton, Antonelli e Leclerc. Qui tutti i tempi della terza sessione di libere in Azerbaijan, alle 14 le qualifiche per assegnare la pole position. Il weekend di Baku è live su Sky e in streaming su NOW
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