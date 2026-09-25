F1, Leclerc (Ferrari): le pole conquistate in qualifica al GP Baku
Rapporto particolare per Charles Leclerc con la pista di Baku. Il pilota della Ferrari, infatti, in Azerbaijan ha conquistato ben 4 pole, ma non ha mai vinto in gara. Qui tutte le pole realizzate a Baku dal monegasco. E chissà che il feeling in qualifica non possa fare la differenza anche questo venerdì. Tutto il fine settimana è live su Sky e in streaming su NOW
- Risultato in qualifica: pole
- Risultato in gara: 4°
- Risultato in qualifica: pole
- Risultato in gara: ritirato
- Risultato in qualifica: pole
- Risultato in gara: 3°
- Risultato in qualifica: pole
- Risultato in gara: 2°