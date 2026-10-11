Formula 1, oggi il GP Singapore: orari tv e ultime news da Marina Bay
A Marina Bay la diciassettesima prova del Mondiale di F1 2026. il leader del campionato Antonelli, che ieri ha allungato in classifica dopo la Sprint, scatta quarto. In pole c'è Verstappen, vincitore anche della gara sui 100 km, Ferrari in agguato con secondo posto ottenuto da Leclerc in qualifica e il terzo di Hamilton. Qui tutte le ultime news prima del via. Il GP di Singapore live oggi alle 14 su Sky e in streaming su NOW
GRIGLIA DI PARTENZA - QUANDO KIMI ANTONELLI PUO' DIVENTARE CAMPIONE
- Conto alla rovescia agli sgoccioli per il diciassettesimo appuntamento del Mondiale di Formula 1. A Singapore, davanti a tutti Verstappen con la Red Bull, in prima fila anche la Ferrari di Leclerc. Subito dopo la Rossa di Hamilton con il leader del campionato Antonelli quarto sulla sua Mercedes. Dal fondo della griglia Russell per la (già nota) sostituzione della Power Unit.
- Ore 12.30: Paddock Live
- Ore 14: F1 - Gara
- Ore 16: Paddock Live Post-Gara
- Ore 16.30: Debriefing
- Ore 17: Notebook
- Ore 17.15: Race Anatomy
- Prime repliche: 18.15 e 21
- Nome circuito: Marina Bay Street Circuit
- Lunghezza: 4,900 Km
- Curve: 19
- Giri del GP: 62
- Pirelli ha confermato il tris più morbido della gamma (C3 Hard, C4 Medium e C5 Soft) per le sfide sotto i riflettori del Gran Premio di Singapore 2026
- Molto nuvoloso con deboli piogge pomeridiane in rapido esaurimento; serata calda e soffocante con umidità vicina all'80%.
- Il via tra i riflettori di Singapore in una vera e propria sauna tropicale, con l'asfalto in asciugatura che imporrà una prova di forza estrema a piloti e pneumatici.
- Il quarto posto nella Sprint Race di Singapore e i problemi di Russell permettono a Kimi Antonelli di allungare ulteriormente in vetta alla classifica piloti: il margine del giovane talento della Mercedes sale a +89 punti sul compagno di squadra. Con sette GP al termine della stagione, la strada verso il titolo iridato è sempre più in discesa. Nel link sottostante, come cambiano le combinazioni e le tappe-chiave per la festa iridata.