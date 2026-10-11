A Marina Bay la diciassettesima prova del Mondiale di F1 2026. il leader del campionato Antonelli, che ieri ha allungato in classifica dopo la Sprint, scatta quarto. In pole c'è Verstappen, vincitore anche della gara sui 100 km, Ferrari in agguato con secondo posto ottenuto da Leclerc in qualifica e il terzo di Hamilton. Qui tutte le ultime news prima del via. Il GP di Singapore live oggi alle 14 su Sky e in streaming su NOW

GRIGLIA DI PARTENZA - QUANDO KIMI ANTONELLI PUO' DIVENTARE CAMPIONE