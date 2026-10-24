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F1, stelle e velocità: l'astronauta Luca Parmitano ospite di Kimi Antonelli al GP Usa

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Due generazioni, due eccellenze italiane e una sola grande passione per l'alta quota e la velocità. Nel weekend del GP USA, il box Mercedes ha fatto da cornice all' incontro tra Kimi Antonelli, giovane talento a un passo dal titolo in F1, e Luca Parmitano, astronauta dell'ESA ed esempio di determinazione e coraggio. Qui le foto della visita: dagli sguardi d'intesa davanti alla monoposto agli scambi di battute tra chi sfida la gravità nello spazio e chi trasforma i millesimi in trionfi in pista

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