Due generazioni, due eccellenze italiane e una sola grande passione per l'alta quota e la velocità. Nel weekend del GP USA, il box Mercedes ha fatto da cornice all' incontro tra Kimi Antonelli, giovane talento a un passo dal titolo in F1, e Luca Parmitano, astronauta dell'ESA ed esempio di determinazione e coraggio. Qui le foto della visita: dagli sguardi d'intesa davanti alla monoposto agli scambi di battute tra chi sfida la gravità nello spazio e chi trasforma i millesimi in trionfi in pista

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