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Kimi Antonelli da bambino: "Il mio sogno è diventare campione del mondo". VIDEO

Formula 1

Andrea Sillitti

Diventare campione del mondo è il sogno di ogni bambino, ma Kimi Antonelli lo sta realizzando con una velocità impressionante. Cinque anni fa il bolognese era ancora un ragazzino che correva sui kart, domenica in Messico può conquistare il titolo di Formula 1, primo italiano dopo 73 anni. Kimi aveva le idee chiare già da piccolo: "Il mio sogno? Essere campione del mondo". Guarda il VIDEO con il servizio completo

ANTONELLI CAMPIONE IN MESSICO: LE COMBINAZIONI

Diventare campione del mondo è il sogno di ogni bambino, ma Kimi Antonelli lo sta realizzando con una velocità impressionante. Pensate che cinque anni fa correva ancora sui kart, conquistando il secondo titolo europeo nella categoria OK, primo a riuscire nella doppietta. Sim. L'anno successivo debutto in monoposto e subito due titoli in Formula 4, prima il campionato tedesco e poi quello italiano, proprio in coincidenza con il weekend di Austin della Formula Uno. Si sapeva nell'ambiente che Kimi fosse un fenomeno: la conferma l'anno successivo con il titolo in Formula Regional, arrivato a Zandvoort dopo una gara pazzesca, rimontando dall'ottava alla prima posizione in poco più di un giro. Poi Kimi ha bruciato le tappe, saltando la Formula 3 e entrando in Formula Uno subito in un top team. Nella stagione in Formula 2 e in quella da rookie in Formula Uno, gli acuti non sono stati molti, perché l'obiettivo non era vincere, ma crescere e prepararsi, per il momento, atteso sin da piccolino. "Quali sono i tuoi sogni? Diventare campione del mondo".

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