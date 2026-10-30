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Formula 1, GP Messico: la diretta delle seconde prove libere a Città del Messico

Si torna in pista alle 23 all'Hermanos Rodriguez di Città del Messico per la seconda sessione di prove libere di un GP che potrebbe e dovrebbe assegnare il titolo mondiale a Kimi Antonelli: è al suo secondo match point. Leclerc il più veloce nelle FP1, l'italiano secondo. Tutto il weekend è live su Sky e in streaming su NOW

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ALLE 23 LA DIRETTA SKY DELLE SECONDE LIBERE DEL GP MESSICO

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AUTODROMO HERMANOS RODRIGUEZ - Cinque Gran Premi al termine della stagione e secondo match point a disposizione per Kimi Antonelli, che sull'asfalto dell'Hermanos Rodriguez dovrà conquistare almeno due punti per vincere il Mondiale. Qui tutto quello che c'è da sapere sul CIRCUITO.

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GOMME - Pirelli porta le mescole da asciutto più morbide della gamma: C3 come Hard (bianca), C4 come Medium (gialla) e C5 come Soft (rossa). La combinazione tra le soft, il riasfaltamento di gran parte del tracciato e le caratteristiche estreme dell'altitudine (oltre 2.200 m sul livello del mare) rappresenta la sfida strategica principale del weekend. L'aria rarefatta riduce carico aerodinamico ed efficienza dei freni, mentre la pista rinnovata presenterà un'elevata evoluzione del grip e rischio graining.

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METEO - Pomeriggio caldo e velature passeggere sul circuito. Giornata all'insegna del tempo stabile con ampie schiarite e temperature comprese tra i 13 °C di minima e i 25-27 °C di massima. Condizioni ideali e pista asciutta per permettere ai team di raccogliere dati fondamentali sul passo gara e sull'efficienza aerodinamica. TUTTE LE PREVISIONI

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E' il secondo match point per Kimi, non vi faremo perdere nulla!

Fino a domenica 1° novembre, appuntamento in diretta esclusiva con il Gran Premio di Città del Messico, dove Kimi Antonelli avrà il secondo match point per conquistare il titolo mondiale di F1, da seguire su Sky Sport Uno, Sky Sport F1Sky Sport 4Ke in streaming su NOW. Oggi la consueta doppia sessione di prove libere: la prima alle 19.30, la seconda alle 23. Sabato, alle 18.30, in programma la terza sessione di prove libere, mentre alle 22 scattano le qualifiche. Domenica, alle 21, al via la gara.

Su Sky Sport24 e Skysport.it gli aggiornamenti in tempo reale

Per tutto il weekend continui aggiornamenti anche sul canale all news Sky Sport 24, su SkySport.it e sui canali social di Sky Sport con i risultati, gli highlights e tutti gli approfondimenti del fine settimana.

Il resto del programma di oggi su Sky Sport F1 (canale 207)

  • Ore 22.45: Paddock Live
  • Ore 23: F1 – Prove Libere 2
  • Ore 00: Paddock Live
  • Ore 00.30: Conferenza stampa Team Principal (differita)