METEO - Pomeriggio caldo e velature passeggere sul circuito. Giornata all'insegna del tempo stabile con ampie schiarite e temperature comprese tra i 13 °C di minima e i 25-27 °C di massima. Condizioni ideali e pista asciutta per permettere ai team di raccogliere dati fondamentali sul passo gara e sull'efficienza aerodinamica. TUTTE LE PREVISIONI