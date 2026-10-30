Fino a domenica 1° novembre, appuntamento in diretta esclusiva con il Gran Premio di Città del Messico, dove Kimi Antonelli avrà il secondo match point per conquistare il titolo mondiale di F1, da seguire su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4Ke in streaming su NOW. Oggi la consueta doppia sessione di prove libere: la prima alle 19.30, la seconda alle 23. Sabato, alle 18.30, in programma la terza sessione di prove libere, mentre alle 22 scattano le qualifiche. Domenica, alle 21, al via la gara.