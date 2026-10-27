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Kimi Antonelli: "Prima devo vincere il Mondiale, ma penso di continuare con il n° 12"

la scelta

Niente numero 1 per Kimi Antonelli nel 2027 in caso di titolo iridato. Lo ha confermato il pilota bolognese al giornale svizzero 'Blick': "Devo finire il mio lavoro, ma penso che poi continuerò con il numero 12". Kimi è molto legato al suo numero e potrebbe seguire la strada già percorsa in Mercedes di Lewis Hamilton

ANTONELLI CAMPIONE IN MESSICO: LE COMBINAZIONI

Kimi Antonelli correrà anche nel 2027 da campione del mondo con il numero 12. In caso di titolo, al quale manca solo l'aritmetica (domenica nel GP del Messico il secondo match point, live su Sky Sport e NOW), il bolognese infatti rinuncerà al numero 1 che spetta solitamente al campione iridato. La conferma l'ha data lo stesso Antonelli al quotidiano svizzero 'Blick': "Prima devo fare il mio lavoro in Messico. Ma penso che una volta finito, gareggerò comunque con il numero 12". Kimi è molto legato al numero 12 del suo idolo Ayrton Senna e con cui ha gareggiato fin da piccolo. In casa Mercedes hanno già assistito a una scelta simile, con Lewis Hamilton che nonostante i sei titoli tra il 2014 e il 2021 non ha mai mollato il suo amato 44. 

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