A 2.200 metri d'altitudine, il GP del Messico mette a dura prova gli pneumatici tra aria sottile e rischio graining. Con le mescole C3 (Hard), C4 (Medium) e C5 (Soft), il rebus tattico è aperto: la sosta unica resta la via maestra sulla carta, ma le due soste o le strategie alternate offrono opzioni aggressive per scavalcare il traffico ed evitare il surriscaldamento delle coperture.

GRIGLIA DI PARTENZA - KIMI CAMPIONE SE...