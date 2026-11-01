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F1, GP Messico: le possibili strategie dei team a Città del Messico secondo Pirelli

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A 2.200 metri d'altitudine, il GP del Messico mette a dura prova gli pneumatici tra aria sottile e rischio graining. Con le mescole C3 (Hard), C4 (Medium) e C5 (Soft), il rebus tattico è aperto: la sosta unica resta la via maestra sulla carta, ma le due soste o le strategie alternate offrono opzioni aggressive per scavalcare il traffico ed evitare il surriscaldamento delle coperture.

GRIGLIA DI PARTENZAKIMI CAMPIONE SE...

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